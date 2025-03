Ilnapolista.it - Tonali: «Ho lavorato un anno con lo psicologo, non guardare social e tv mi ha alleggerito»

Sandroha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio dove ha parlato dei suoi mesi di squalifica per scommesse e dell’addio al Milan.: «Houncon lo, none tv mi ha»«Hoper uncon lo, lo incontravo 4 volte a settimane. Quando ho iniziato non è stato semplice: non potevo prendere farmaci a causa dell’antidoping. È difficile far capire l’errore a uno che non ha le basi dell’errore perché ha già tutto. Nei primi 2 mesi mi allenavo ma senza vedere l’obiettivo finale: non avevo stimoli. Quando non devi metterti in gioco con nessuno, quando non devi allenarti meglio del compagno perché altrimenti non giochi, non hai stimoli. Mi sono trovato in un momento, fra il secondo-terzo mese, in cui non avevo stimoli.