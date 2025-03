Quotidiano.net - Tombolini: vesto il mito. Cristiano. Ronaldo grande e umile

Leggi su Quotidiano.net

"IL FUTURO HA RADICI antiche", dice Silvio Calvigioni, 38 anni, terza generazione di famiglia alla guida della casa di moda. Sessant’anni di storia e ancora una gran voglia di mettersi in gioco. Scommettere sul (vero) Made in Italy. E migliorare la società. "Mio figlio, 9 anni, tornando da scuola mi ha detto “Papà, i miei amici non hanno mai visto una gallina“. E allora ho pensato di invitare i piccoli della scuola elementare qui, nella nostra fabbrica di 10mila metri quadrati, perché si ispirino e ci ispirino". Taglio, cucino, stiratura. "Così imparano che la lana viene dall’animale e il cotone dalle piante. Meno iPhone e più manualità, ripartiamo dalle basi. Ripartiamo dai nostri figli, prima che sia troppo tardi.". A proposito di basi, voi imprenditori del Made in Italy fate ancora fatica a trovare artigiani o i percorsi professionalizzanti a scuola e licei del Made in Italy stanno funzionando? "Diciamo che la strada imboccata è quella giusta, ma è ancora lunga.