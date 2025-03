Toc-toc c’è qualcuno? Orsolini chiama il ct Spalletti | è diventato il miglior esterno italiano in Serie A

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Toc-toc, c’è? Riccardocontinua a fare gol e cerca (ancora) il ct Luciano. “Volevo salutare un amico a casa”, aveva detto il giocatore del Bologna dopo aver bussato la prima volta in telecamera nello straripante 5-0 casalingo contro la Lazio. Due settimane dopo, al Penzo di Venezia, l’esultanza è stata la stessa: prima l’eurogol, poi uno sguardo ai telespettatori e un saluto al suo “amico”, come a voler dire “è arrivato il mio turno”. E anche i dati gli stanno dando ragione: dal 2022, infatti, nessun giocatoreha segnato più gol inA di: 32 reti, di cui già 11 in questa stagione. Con la maglia rossoblù sono 61 in 7 anni, a -4 dall’icona Marco Di Vaio (oggi direttore sportivo del club). Protagonista dentro e fuori dal campo di un Bologna formato Champions, l’attaccante continua a mandare messaggi forti e chiari.