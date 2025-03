Pisatoday.it - Tirrenia, lavori sulla rete idrica: quali vie rimarranno a secco

Leggi su Pisatoday.it

Acque comunica che pernel comune di Pisa, giovedì 3 aprile, dalle ore 9 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazionein via degli Ontani e in via degli Oleandri (nel tratto compreso tra via Pisorno e via San Guido).Al ripristino del servizio si.