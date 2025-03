Ilnapolista.it - Tilli: «Mennea si lavava pancera e maglia della salute. “Pietro, se entra una ragazza?” “Dille che sei con tuo nonno”»

L’ex velocista Stefanoha raccontato aneddoti sue gli atleti di oggi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.: «era un fratello maggiore e un metodico»Da ragazzo, era veloce o no?«Avevo 17 anni, ho iniziato tardi. Ho fatto le prime esperienze scattando in una palestra di volley. Mi allenavo due volte alla settimana con Fabrizio Lepore. In un paio d’anni, trasferendomi alla Farnesina, ho vinto i Tricolori junior dei 60 indoor con 6”92».L’esordio in Nazionale?: «Febbraio 1983, in un Italia-Jugoslavia indoor a Genova, con Marco Montelatici capitano. Vinco i 60 in 6”68, record italiano dieguagliato. Il ct Enzo Rossi ci aveva visto giusto con me. Poco dopo, vinco gli Europei di Budapest e il primato diventa tutto mio».Quando conobbe?«Poco dopo, al mio primo raduno a Formia.