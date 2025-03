Movieplayer.it - The White Lotus 3, intervista a Michelle Monaghan e Aimee Lou Wood: "Il gossip è uno strumento di distrazione"

Leggi su Movieplayer.it

Le attrici riflettono su un aspetto importante della terza stagione della serie di Mike: l'ipocrisia che avvelena i rapporti umani e ilusato per distrarre le masse. Su Sky e NOW. La terza stagione di Theè molto affollata: questa volta si va in Thailandia e a godere del lusso dell'hotel ci sono tante persone diversissime tra loro. Una cosa che accomuna tutti però è certamente l'amore smodato per il: ogni ospite della struttura sparla di chiunque, compresi gli stessi amici, o parenti, con cui è andato in vacanza. Su Sky e NOW con i nuovi episodi, la serie di Mikeè diventata più cupa. Oltre alla famiglia Ratliff, formata da Timothy (Jacon Isaacs), Victoria (Parker Posey) e i loro figli (tra cui Saxon, interpretato da Patrick .