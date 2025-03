Gamerbrain.net - The Sandbox: La Sagione 5 inizia oggi con tante novità e SANDS

Il metaverso di Theè pronto a tornare più grande, più ricco e più ambizioso che mai. Dal 31 marzo 2025, prende ufficialmente il via la Stagione 5, una nuova ondata di contenuti Web3 che mescola gioco, NFT, brand internazionali e un montepremi che può arrivare fino a 1 milione di dollari. Ma la vera attrazione è unacolossale: Jurassic World fa il suo debutto nel mondo voxel.Jurassic World: Dinosaur Preserve – vivi tra i giganti del passatoAl centro della Stagione 5 troviamo Jurassic World: Dinosaur Preserve, un’esperienza interattiva ambientata in un rifugio per dinosauri nell’Arizona. Il giocatore veste i panni di un membro del Dinosaur Protection Group, con il compito di:Nutrire e accudire dinosauri leggendari come il T-Rex e il TriceratopoFar schiudere uovaGestire habitat e strutture preistoricheAttraverso il completamento delle missioni si ottengono JPts (Jurassic Points), utilizzabili per sbloccare nuove aree, migliorare il rifugio o potenziare i dinosauri.