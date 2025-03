Sport.quotidiano.net - The marathon continues. I post social nerazzurri dopo la vittoria di Cosenza. Tramoni: "Niente di grave»

"No, no,di". Matteoappare piuttosto sereno fuori dall’aeroporto. Nella calca festante di tifosi che ha accolto il rientro del Pisa sabato sera, il numero undici è stato intercettato dalla pagina Instagram PisaMania. Un modo, da parte del giocatore, anche per tranquillizzare la piazza, rispondendo alla battuta, più che domanda, relativa all’"indurimento" subito di cui aveva parlato Inzaghi. Le sensazioni sono positive, ma nelle prossime ore ne sapremo certamente di più sulle sue condizioni. In ogni caso, l’allenatore si è dimostrato da subito tranquillo: "Qualsiasi cosa sia successa, abbiamo valide alternative". Sempre citando Inzaghi, nel-partita a 50Canale ha dichiarato: "I tifosi hanno diritto a esaltarsi, i miei giocatori no". O meglio, non ancora. Impossibili negare che il successo die il conseguente nuovo allungo in classifica abbiamo lasciato delle scorie (positive).