Game-experience.it - The Last of Us, Sony pare pronta a lanciare un’edizione speciale per PS5, ma di cosa si tratta?

sembraa sorprendere i fan di Theof Us con una misteriosa edizioneper PS5. Secondo il noto leaker billbil-kun, la nuova edizione fisica sarà annunciata e resa disponibile per il preordine entro i prossimi due mesi, con un prezzo di 119,99 euro in Europa e 109,99 dollari in Nord America. Tuttavia, i dettagli precisi sul contenuto di questa edizione restano avvolti nel mistero.Le ipotesi più plausibili suggeriscono che potrebbersi di una riedizionedel primo gioco, del secondo o di un bundle contenente entrambi i titoli. Al momento, l’ipotesi di un Theof Us Parte 3 sembra altamente improbabile, dato che Naughty Dog è impegnata nello sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet, titolo atteso non prima del 2027.L’uscita di questa edizionepotrebbe essere strategicamente legata all’imminente stagione 2 della serie HBO, che debutterà il 14 aprile.