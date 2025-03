Game-experience.it - The Last of Us Parte 2 Remastered è un gioco verificato per Steam Deck, ecco date ed orari di sblocco su PC

Leggi su Game-experience.it

Theof Usè ormai pronto a sbarcare su PC, e le ultime novità lo confermano come un titolo di grande rilievo. Naughty Dog ha ufficialmente annunciato che ilè statoper, il che significa che sarà perfettamente compatibile con la console portatile di Valve fin dal primo giorno. Questo lascia ben sperare sulla qualità dell’ottimizzazione e sulla scalabilità delle prestazioni.Il team di sviluppo americano ha inoltre rivelato che l’uscita del titolo su PC è fissata per giovedì 3 aprile, condelle copie digitali acquistate sued Epic Games Store a partire dalle 17:00 (ora italiana). Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul precaricamento dei file di, ma si spera che venga abilitato poco prima del lancio, come avvenuto con il remake del primo capitolo.