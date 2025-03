Digital-news.it - The Last of Us: a Milano un evento speciale in attesa dei nuovi episodi su Sky e NOW

Dal creatore di “Chernobyl” CRAIG MAZINDal creatore dell’omonimo videogioco sviluppato per PlayStation® NEIL DRUCKMANNProtagonisti PEDRO PASCAL e BELLA RAMSEY Dal 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati UnitiA due settimane esatte dal debutto della seconda, attesissima stagione di THEOF US, la serie Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco, Sky e NOW, con Billboard Italia (media partner dell’), invitano tutti a un weekend interamente dedicato alla serie di culto targata HBO.Sabato 5 e domenica 6 aprile a, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (viaSan Vittore 21 ), l’THEOF US – REWATCH & SURVIVE permetterà di rivivere, grazie a un programma fittissimo di appuntamenti, tutte le emozioni di un primo ciclo dida record, riuscito nell’impresa di entusiasmare la critica e i fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog, di macinare numeri impressionanti in tutto il mondo e di conquistarsi un fandom fatto anche di milioni di.