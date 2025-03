Lapresse.it - Terzo Settore: Antonio Derinaldis eletto Portavoce Nazionale di ADA

A Roma si è svolta l’ADA Innovation Day 2025 – Assembleapromossa dalla Rete Associativa ADA, fondata e ispirata dalla UIL Pensionati, tra le più autorevoli e capillari reti delin Italia e a livello interin tema di diritti delle persone anziane, longevità e dialogo intergenerazionale, con oltre 150 enti affiliati, circa 30.000 iscritti e 1.700 volontari.Nel corso dei lavori si sono alternati talk, dibatti e vari interventi come il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il Segretario generale UILP Carmelo Barbagallo e tanti altri.Nei lavori pomeridiani, l’Assembleadella Rete Associativa ADA ha confermato il Consiglio Direttivo e ha. A seguito delle modifiche statutarie, già presidente ADAè Componente del Consigliodel, Componente del Collegio di Garanzia del Forum del, docente di psicologia sociale delle reti neurali artificiali per i cicli seminariali presso l’Università IUL, cultore della materia all’Università Tor Vergata, scrive per alcuni quotidiani nazionali.