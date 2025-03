Cityrumors.it - Terremoto politico in Francia, Le Pen condannata e ineleggibile: è come Trump

I giudici hanno ritenuto illegale l’utilizzo di fondi Ue per il partito, una frode da 2,9 milioni. La leader dell’estrema destra lascia l’aula prima della sentenza. E’ il destino che tocca a Marine Le Pen che dovrà così dire addio all’Eliseo e alla corsa presidenziale del 2027. Ed era, lo è ancora, la grandissima favorita. Adesso più che mai. Inè un vero e proprioche sta facendo discutere parecchio.in, Le Pen: è(Ansa Foto) Cityrumors.itLa storica leader dell’estrema destra francese è stataa quattro anni, più l’uso del braccialetto elettronico per i primi due, per aver utilizzato i fondi della Ue per il suo partito, ovvero le persone che lavorano per l’euro-parlamento e finanziate dal parlamento europeo in realtà lavoravano per il partito a Parigi.