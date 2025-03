Quotidiano.net - Terremoto in Myanmar: un bimbo e due donne estratti vivi dopo 60 ore

Roma , 31 marzo 2025 – Sono sempre di più vittime deldi magnitudo 7.7 che ha colpito il(e la vicina Thailandia). Secondo il Wall Street Journal, la giunta militare birmana ha stimato 2.028 morti e 3.408 feriti, ma l’Us Geological Survey teme che le persone che hanno perso la vita possono superare i 10mila. Nel frattempo il governo dell’ex Birmania ha proclamato una settimana di lutto nazionale per commemorare le vittime della catastrofe. Patients lie on beds in the compound of Mandalay General Hospital in Mandalay on March 31, 2025, three days after the deadlyearthquake. Hopes were fading of finding more survivors in the rubble of Mandalay, where some residents spent a third night sleeping in the open after a massive earthquake killed at least 1,700 people inand neighbouring Thailand.