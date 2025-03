Iodonna.it - Terremoto in Myanmar: la commovente scena in sala parto

Venerdì 28 marzo 2025, undi magnitudo 7,7 ha scosso ilcentrale, causando ingenti danni e perdite di vite umane. In mezzo al caos, un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un ospedale ha catturato un momento di straordinaria dedizione e coraggio da parte degli operatori sanitari. Le immagini mostrano due infermiere che, nonostante la violenza della scossa, si adoperano per proteggere i neonati nel rematernità. Un gesto che ha toccato il cuore di chi ha visto il video e che racconta la determinazione con cui il personale sanitario ha affrontato un momento di terrore. Win Win Kyaw: Il cuore delè nelle mie mani guarda le foto Il momento della scossa inNel video ripreso nelladi un ospedale, si può vedere il momento in cui ilha colpito.