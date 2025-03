Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Myanmar, il figlio di Suu Kyi: “Non ho notizie di mia madre. I generali sfrutteranno anche il terremoto”

Kim Aris non hadi sua, Aung San Suu Kyi, dal giorno delche ha colpito il. Ildella leader dell’opposizione del, in carcere dal colpo di Stato del 2021, racconta la sua angoscia al Corriere della Sera: “Pare che la prigione dove è trattenuta, a Naypyidaw, non sia stata danneggiata dal sisma. Ma è impossibile avere una conferma. Io continuo a scriverle, a mandarle pacchi. Ma le autorità le impediscono di rispondere. Da lei ho ricevuto una sola lettera in quattro anni”. Kim Aris si trova attualmente negli Stati Uniti, dove visita le comunità delin esilio per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel suo Paese. “Sto cercando di sollevare lo spirito, di aiutare il morale, la speranza nel futuro. Dal giorno del colpo di Stato la prospettiva di una soluzione, di un ritorno alla democrazia è molto bassa.