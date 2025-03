Terremoto in Myanmar, il crollo del grattacielo e il mistero dei documenti rubati

Leggi su Open.online

Insi scava ancora a mani nude tra le rovine degli edifici. Tre giorni dopo ildi magnitudo 7.7 che ha dilaniato il sud-est asiatico lo scorso venerdì, sono ancora centinaia le persone che mancano all’appello. Nelle ultimissime ore, alcuni soccorritori sono riusciti a liberare una donna scavando tra i resti del Great Wall Hotel di Mandalay, una delle città più vicine all’epicentro della violentissima scossa. Ma a 72 ore dal disastro, i tentativi di salvare chi è rimasto intrappolato tra i detriti si sta trasformando in una corsa contro il tempo. Quando ancora molte zone del Paese sono difficili da raggiungere e le comunicazioni non sono tornate completamente in funzione, il conto ufficiale dei morti è salito a oltre 1.700, quello dei feriti a più di 3.400. A Bangkok, intanto, numerosi uffici sono stati evacuati per «crepe sospette pre-esistenti».