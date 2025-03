Quotidiano.net - Terre Margaritelli stappa bottiglie a prova di alcoltest

, azienda vitivinicola biologica umbra, presenta "Test a Test", una bottiglia con un nuovo formato da 250 millilitri, la quantità per due calici di vino, che permette di gustare appieno le caratteristiche organolettiche dei vini biologici senza superare i limiti di legge. "Vogliamo offrire un’alternativa concreta e responsabile", spiega Dario(nella foto), amministratore della cantina, per poi aggiungere: "Non si tratta infatti di un vino dealcolato o a basso contenuto alcolico, pratiche a cui si sta pensando con sempre più concretezza, ma di un formato che invita a un consumo moderato e consapevole, senza compromessi sulla qualità". L’idea nasce quindi anche dalla volontà da parte dell’azienda di contrastare la tendenza a sostituire il vino tradizionale con prodotti a basso contenuto alcolico, spesso di qualità inferiore.