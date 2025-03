Lanazione.it - Terranuova, manutenzione straordinaria in Piazza Trento

Arezzo, 31 marzo 2025 –inSicurezza e qualità urbana al centro dell’intervento Sono in corso ai lavori di, un intervento necessario per migliorare la sicurezza e il decoro di uno spazio centrale della città. Il progetto, avviato nelle scorse settimane, prevede il completamento entro il 18 aprile 2025. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 30.000 euro. I lavori hanno avuto inizio con la regolarizzazione della pavimentazione, che negli ultimi anni aveva mostrato segni di dissesto a causa della crescita delle radici degli alberi, creando dislivelli e potenziali pericoli per i pedoni. Per evitare che tale problema si ripresenti, sono stati allargati i bordi delle aiuole, favorendo lo sviluppo delle piante senza comprometterne la sicurezza.