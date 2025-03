Lanazione.it - Terni, Bandecchi raddoppia: sindaco e presidente. “Una lezione ai politici italiani che si devono svegliare”

, 31 marzo 2025 – «Unaaidi? Sto dando unaa tutti iche sidare una sveglia. Come si arriva fin qua si va anche avanti. Tutti pensavano che fosse finito il problema, per loro., e invece è solo all'inizio». Stefanocommenta così la sua edella provincia di, ottenuta battendo la candidata di centrodestra e quella di centrosinistra. La carica didella provincia si somma, per, a quella didi. Il segretario nazionale di Alternativa popolare, ha ottenuto 38.523 voti ponderati, precedendo la sindaca di Orvieto Roberta Tardani, centrodestra, con 27.387 voti e quello di Narni Lorenzo Lucarelli, centrosinistra, con 27.221 voti. «Questa non è una vittoria mia ma della buona politica e delle persone che hanno voglia di cambiare e di dare l'importanza giusta ai vari enti» ha sottolineato