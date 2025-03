Anteprima24.it - Tentano di svaligiare la filiale della BPER, messi in fuga dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto

Questa notte, intorno alle 03.00, è stato tentato un furto ai danni della filiale BPER Banca di Mugnano del Cardinale. L'azione criminale non è andata a segno grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, impegnati in servizi di controllo del territorio nel Mandamento baianese disposti dal Comando Provinciale di Avellino. I malviventi avevano già danneggiato la vetrata della porta d'ingresso quando, forse avvisati da complici, si sono dati alla fuga a bordo di due veicoli poco prima dell'arrivo delle pattuglie. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per identificare i responsabili.