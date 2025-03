Ilveggente.it - Tennis, la fidanzata non passa inosservata: ha steso Berrettini

Leggi su Ilveggente.it

Irresistibile dentro e fuori dal campo: così la più cool delinternazionale è riuscita, ancora una volta, ad infrangere centinaia di cuori.Guai a dire che viva all’ombra della sua dolce metà solo perché è una wag. Lo segue in ogni sua trasferta, non c’è partita in cui non sieda all’interno del box destinato ai team deiti in gara, ma Morgan Riddle non è una assolutamente una di “quelle” fidanzate. Sgomitando e mettendoci tutto l’impegno di cui era capace è riuscita a crearsi, addirittura, un’identità ben precisa che si sposa alla perfezione con la professione del suo compagno., stretto come una seconda pelle: brividi a Miami (Instagram) – Ilveggente.itLei non gioca a, mentre lui sì e lo fa anche piuttosto bene. Il suo fidanzato è Taylor Fritz, che al Masters 1000 di Miami, appenato agli archivi, ha fatto il botto come non mai stendendo anche