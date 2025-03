Dilei.it - Tendenze capelli 2025, tagli e colore ideale se hai 60 anni

Leggi su Dilei.it

Chi ha detto che le più accattivantiin ascesa riguardino solo e soltanto la Gen Z? Ad ognuno le sue: idiin voga per questo principio di primavera dedicati alle donne di 60, ad esempio, sono leggeri, dinamici e moderni. Curiose di saperne di più?Tutte ledella primaveraper le donne di 60La natura sta iniziando piano a svegliarsi e la voglia di cambiare inizia a farsi sentire forte, ma vi sono buone notizie all’orizzonte: i classici ed oramai sorpassati hairstyle rigonfi e voluminosi, le pieghe sostenute e le nuances standard per convenzione ricondotte alla fascia d’età in questione sono attualmente state sostituite da nuove e trasversali soluzioni, le quali promettono di assecondare inaturali e quindi anche le loro peculiari caratteristiche per dare vita a look essenziali, che come primo fine si pongono quello di alleggerire l’immagine rendendola più ricercata e senza tempo.