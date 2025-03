Dilei.it - Temptation Island, addio Is Morus Relais: nuova location

Leggi su Dilei.it

Quella iniziata il 22 ottobre 2024 è stata l’ultima edizione dia essere stata ambientata presso lo Is. Il reality per coppie infatti è costretto a cambiare. Ecco tutto quello che è accaduto.Sono due gli elementi fissi die a entrambi il pubblico è tremendamente affezionato. Da una parte abbiamo Filippo Bisciglia, unico ad aver davvero funzionato alla guida della trasmissione.Dall’altra, invece, lo stesso Is. L’ambientazione è col tempo divenuta una sorta di coperta di Linus per il pubblico. Virale anche per il suo nome non facilmente pronunciabile per tutti. Qualcosa che ha generato svariati meme tra i content creator che commentano la trasmissione.Senza alcun preavviso o annuncio ufficiale, ecco che scopriamo l’obbligo di rilocazione da parte della celebre trasmissione.