Tempo di iscrizioni al nido. Visite guidate e incontri

Un’opportunità per i genitori di conoscere a fondo i servizi educativi per la prima infanzia. Con possibilità di effettuarevirtuali ai nidi La Tana del Sole e Il Raggio di Luna, per i quali a partire da domani saranno aperte leper l’anno scolastico 2025-2026. Ecco l’obiettivo dell’iniziativa “Il Castello dei piccoli” – in programma sabato 5 aprile, alle 10, al Ridotto del Teatro del Popolo –, durante la quale saranno illustrati i servizi che a partire da settembre accoglieranno 92 bambini e bambine in una fascia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. In tale occasione, i genitori dei bambini già iscritti aldi infanzia Panda e quelli interessati a iscriverli per il prossimo anno potranno conoscere la nuova organizzazione dei servizi, il progetto pedagogico e il personale.