Anteprima24.it - Telese Terme, al via i lavori per la Casa della Comunità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina è stata formalizzata la consegna dell’area dove sarà realizzata lanel comune di. Si trattastruttura ex antitubercolare sita in via Cristoforo Colombo che negli anni ha ospitato anche la guardia medica e il servizio veterinario.“Così come preannunciato nel marzo del 2022, a seguito dell’approvazione del Piano SanitarioAsl, dopo oltre 30 anni finalmente si potrà riqualificare questa zona centralissimacittà – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -, abbattendo l’edificio ormai obsoleto per fare posto a un edificio moderno che rappresenterà la nuova dimensione di assistenza socio sanitaria al servizio dell’intera Valle Telesina”.Finanziata con fondi PNRR e inserita nella riforma sanitaria, laè pensata per essere lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi sanitari offerti sul territorio.