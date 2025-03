Fremondoweb.com - Telese, al via i lavori per la Casa della Comunità

Leggi su Fremondoweb.com

Comunicato Stampa Un nuovo centro sanitario finanziato dal PNRR per potenziare l’assistenza territoriale Questa mattina è stata formalizzata la consegna dell’area dove sarà realizzata lanel comune diTerme. Si trattastruttura ex antitubercolare sita . ContinuaL'articolo, al via iper laproviene da Fremondoweb.