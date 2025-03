Calciomercato.it - Tegola pesante per Tudor: UFFICIALE, un mese di stop

Buona la prima in campo perda allenatore della Juventus. La beffa arriva però dagli infortunati: il comunicatoLa Juventus è tornata alla vittoria contro il Genoa ma il sorriso è subito smorzato da un’altra brutta notizia.(LaPresse) – Calciomercato.itCome evidenziato dal sitodei bianconeri: “Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone”.? #Juventus – Brutte notizie per #: frattura composta della diafisi del perone per Federico #Gatti, out per circa un. Per #Cambiaso e #DouglasLuiz sempre lavoro personalizzato ? @calciomercatoit pic.