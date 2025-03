Screenworld.it - Taxi Driver ritorna in sala: ritrovare un cult

Leggi su Screenworld.it

In una giornata di fine estate del 1976 era possibile entrare nell’atrio di un piccolo cinema, guardare la programmazione e leggere di questo film americano appena uscito:. Il titolo era già riecheggiato avendo trionfato, all’alba di quell’estate, al Festival di Cannes. Anche il protagonista, il giovane Robert De Niro, era ormai un nome di spicco, premio Oscar l’anno precedente; più nebulosa, invece, l’aura del regista – un quasi sconosciuto Martin Scorsese.Quello che nessuno poteva immaginare era un tassista solitario come una delle più potenti raffigurazioni di alienazione e disagio. Era inimmaginabile il ruolo che quel film avrebbe avuto nella storia della settima arte. Entrerà con prepotenza nell’immaginario collettivo, dando un’inaspettata linfa alla “semplice” frase «You talkin’ to me?».