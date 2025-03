Quotidiano.net - Tatuaggi, entro il 2030 il mercato varrà oltre 90 miliardi di dollari

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 novembre 2025 – Ha una storia millenaria, che comincia addirittura cinquemila anni fa, durante l’Età della Pietra. Nei millenni ha assunto diversi significati, dall’appartenenza a tribù, a "farmaco" per alleviare i dolori fisici secondo antiche credenze, sino alla semplice decorazione corporea. Oggi, ilo ha mille sfumature, per alcuni è una semplice moda, per altri una via per esternare e comunicare un proprio ideale o una propria concezione della vita. Di certo, nei casi più alti si tratta di una forma artistica con una sua dignità, che negli ultimissimi anni, soprattutto in Italia, ha conosciuto una fortuna non trascurabile. Stando a recenti sondaggi, a livello globale ildeiha ormai raggiunto i 50di, e si avvia nei prossimi cinque a superare i 90