Tarros corsara a Gallarate. Il play Merlo incontenibile

BASKET74SPEZIA 85 (19-20, 46-44, 48-67) BASKET: Bettanti 3, Bloise 12, Orlandi 18, Fedeli 8, Chiapparini 10, Antonelli ne, Golino, Molteni 6, Redaelli 2, Chinellato 6, Genovese 9. All. Morganti, (TL: 11/13, T2: 12/36, T3: 13/33).SPEZIA: Pettinaroli 7, Manto, Ramirez 6, Gogishvili,21, Loschi 22, Morciano 13, Steffanini ne, Tedeschi 2, Dias 14. All. Mori. (TL: 15/24, T2: 26/41, T3: 6/29). Arbitri: Michele Bavera di Desio e Fabrizio Pittatore di Torino.– Come all’andata. Laaumenta i giri difensivi del proprio motore dopo il riposo lungo esi pianta sui pedali, completamente, come un passista all’inizio della salita. La svolta del match che Ramirez e compagni vincono meritatamente sull’ostico parquet lombardo avviene proprio ed ancora nel terzo quarto di gara, esattamente come un mese fa al PalaSprint (53-50 al 20° per andare sull’ 83-63 al 30°, ndr), quando i bianconeri lasciano le briciole agli avversari: la miseria di 2 punti in 10’ che ridisegnano un match fino al 20° molto equilibrato.