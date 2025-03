Taremi l’esito degli esami | ecco quanto resterà fuori

Leggi su Ilnerazzurro.it

Mehdi, assente dell’ultimo minuto in Inter-Udinese, si è sottoposto aclinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Il club nerazzurro ha comunicato che gli accertamenti hanno rilevato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra, con una nuova valutazione prevista per la prossima settimana.L’attaccante iraniano, reduce da una doppietta decisiva per la qualificazione dell’Iran al Mondiale 2026, salterà sicuramente la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan e la trasferta di Parma.