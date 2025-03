Inter-news.it - Taremi infortunato! Fuori col Milan e non solo: quante partite salta

Leggi su Inter-news.it

questa mattina ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato il risentimento agli adduttori della coscia sinistra. L’attaccante salterà la prossima sfida cole non. INDISPONIBILE – L’infortunio dirappresenta un ulteriore grattacapo per Simone Inzaghi, che in questa fase della stagione deve fare i conti con diverse assenze. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni, ma il club nerazzurro ha già confermato che il giocatore salterà almeno le prossime due: la semifinale d’andata di Coppa Italia contro ile la successiva trasferta di Parma in campionato.sarà dunque indisponibile per due gare cruciali. La prima, il derby di Coppa Italia contro il, rappresenta un passaggio fondamentale. Successivamente, i nerazzurri affronteranno il Parma in campionato, una sfida importante per mantenere il primato in Serie A.