Perugiatoday.it - Tappa perugina per "Time to be", nuovo tour del maestro Roberto Cacciapaglia

Leggi su Perugiatoday.it

all'auditorium San Francesco al Prato per "to be",delche sarà in scena martedì primo aprile alle 21.Il compositore e pianista milanese, celebre per la sua capacità di fondere musica classica, avanguardia e contemporaneità, si.