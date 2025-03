Lettera43.it - Tajani e Mediaset contro Salvini, lo strafalcione di Salvatore Rossi e le altre pillole del giorno

Matteo. Senza pietà. Il via lo ha dato Antonio: il vicepremier e ministro degli Affari Esteri se l’è presa con chi fa «lo sfasciacarrozze». Anche dei treni, voleva aggiungere. Ma ha evitato di completare l’identikit, tanto era già tagliato su misura per il responsabile politico delle ferrovie, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Uno che dovrebbe occuparsi di far viaggiare gli italiani e non della politica estera», dicono i forzisti più vicini a, che non ne possono più delle dichiarazioni del leghista a favore di Donald Trump el’Unione Europea. Oltre che per gli endorsement per Vladimir Putin. Fatto sta che lunedì mattina salta un’altra volta il sistema ferroviario italiano, con la tratta Roma-Napoli che vanta 90 minuti di ritardo, con esiti negativi su tutti i percorsi.