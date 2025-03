Ilgiorno.it - Tabaccheria svaligiata. Malviventi in fuga con soldi e sigarette

Un altro bar-svaligiato di notte dai ladri, fuggiti con svariate stecche dioltre al fondo cassa di pochi euro, un centinaio circa. Il furto è stato messo a segno ai danni de “La meccanica del caffè” in via Piemonte a San Martino Siccomario, nella notte tra venerdì e sabato. Il locale non è dotato di impianto d’allarme e il furto è stato scoperto alla riapertura mattutina, poi denunciato alla locale Stazione dei carabinieri. Isi sono introdotti forzando una porta sul retro e hanno portato via i pochi contanti trovati come fondo cassa ma soprattutto parecchie stecche di, per un valore che deve essere quantificato all’esito dell’inventario.