Ilgiorno.it - Svolta sul caso Garlasco, la giudice autorizza l’incidente probatorio sul Dna di Andrea Sempio: cosa significa e come si svolge

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia – Ennesimo passo nelle indagini che dopo 18 anni ha riaperto ilsull’omicidio di Chiara Poggio, avvenuto anel 2007, per il quale nel 2015 è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. Laper le indagini preliminari del Tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli hatonell’ambito della nuova inchiesta che vede indagato per il delitto, amico del fratello di Chiara, che oggi ha 37 anni. È stato fissato per il 9 aprile.e il reperto N°27, trovato frammento del tappetino del bagno dove si è lavato l’assassino: si cerca il Dna dicomprenderà una serie di accertamenti, in particolare sul Dna di, le cui tracce sono state trovate sotto le unghie e sulle dita della.