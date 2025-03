Svolta sostenibile, chi sono e cosa fanno le quattro aziende campane premiate da Intesa Sanpaolo

Leggi su Ildenaro.it

Un’azienda che produce occhiali con materiali riciclati, un albergo plastic free che adotta tecniche per evitare sprechi e altre realtà imprenditoriali virtuose.tra le realtàin Campania da “Crescibusiness Progettiamoin Tour”, la nuova edizione del programma di valorizzazione didedicato alleartigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che sidistinte per avere adottato criteri Esg, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti, la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio.4 le– tra le 120 selezionate in tutta Italia – che una delegazione della Banca, guidata dal direttore regionale Giuseppe Nargi, ha visitato una ad una e premiato con una targa di merito.