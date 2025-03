Bergamonews.it - Supremasea partecipa al ‘Croatia NAUTIC Show & Tourism’ dal 3 al 6 aprile

Dal 3 al 62025,® parteciperà al prestigioso Croatia; Tourism, una delle fiere più rilevanti del settoreo e turistico dell’area adriatica.L’appuntamento è fissato allo stand nr. 7, dove esporremo alcune delle sue soluzioni più innovative e raffinate per l’arredoo e outdoor.Tra i prodotti spiccano:Moquette Custom: soluzioni su misura che uniscono resistenza, design e praticità.Vera Pelle Ricamata – Forata: una combinazione di eleganza artigianale e performance tecnica. Questo materiale unisce la raffinatezza della pelle vera con lavorazioni decorative e traspiranti, perfette per sedute e rivestimenti di pregio.Vera Pelle Pressata: pelle naturale trattata con tecniche innovative per garantire durata, estetica contemporanea e alta resistenza agli agenti marini.