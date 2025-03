Quotidiano.net - SuperOven, design e tanta tecnologia

DALLA pandemia in poi ci sentiamo tutti master chef. Da qui la tendenza ad avere cucine sempre più professionali anche in casa. Questo è uno dei motivi del grande successo delle proposte di Unox Casa, divisione dedicata al residenziale di lusso di Unox, la multinazionale padovana leader nella produzione di forni professionali. Da Padova, dove il gruppo è nato nel 1990, la diffusione dei forni made in Italy, è stata esponenziale. Ora il Gruppo è presente in 40 paesi nel mondo, in primis in Cina e Latino America, Europa e Stati Uniti. Il 2024 è stato un anno importante anche per i numeri, con un fatturato record, di 330 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2023. Con 1400 dipendenti Unox è una impresa del made in Italy che traina l’economia del Veneto e non solo. I numeri testimoniano, infatti, l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni innovative sia in ambito professionale che domestico.