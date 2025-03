Oasport.it - Superbike, Bulega e Razgatlioglu gli unici veri protagonisti della corsa al titolo

Non che ci fossero troppi dubbi al riguardo, ma il weekend di Portimao ha certificato definitivamente come Nicolòe Topraksaranno glialin questo Mondiale2025. L’emiliano ed il turco hanno fatto il vuoto sul meraviglioso circuito lusitano, confermando le sensazioni dei test e dando vita ad un bellissimo duello per la vittoria in tutte e tre le gare del fine settimana.Il portacoloriBMW aveva qualcosina in più rispetto asui saliscendi dell’Algarve ed è riuscito a completare una tripletta non scontata proprio grazie alla strenua resistenza del dominatore del round inaugurale a Phillip Island. L’azzurro del team ufficiale Ducati ha tenuto il passo di Toprak nelle tre gare, perdendo sempre in volata senza riuscire ad effettuare il sorpasso in uscita dall’ultima curva primalinea del traguardo.