Iodonna.it - Sulla scalinata di Trinità dei Monti, Achille Lauro canta Incoscienti Giovani con l'assessore moda ed eventi della capitale

Leggi su Iodonna.it

Sui social di Alessandro Onorato,capitolino al Turismo,e Grandi, è comparso un video in cui duetta condidei. Leggi anche › MilanoUomo, gli hair look da front row di, Mahmood e James McAvoy Ilnte in questi giorni è a Roma per girare un nuovo videoclip musicale. I dueno a squarciagola “”, accompagnati dal vivo al pianoforte.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Roma,insieme all’Alessandro Onorato iO Donna.