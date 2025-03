Ilfattoquotidiano.it - “Sul Web la manipolazione, l’assenza di regole e freni portano alla diffusione di balle letali. I Marlene Kuntz? Siamo molto in forma”: parla Cristiano Godano

pubblica il nuovo album solista “Stammi accanto”, il 4 aprile. In tutto otto brani inediti tra cui “Dentro la ferita” con Samuele Bersani. Il disco verrà presentato live in tour daaccompagnato dai Guano Padano dall’8 aprile. Il cantautore si è aggiudicato la targa Gran Torino del Premio Buscaglione 2025 che ha ritirato al Supermarket Club di Torino. Dopo oltre 30 anni di carriera come leader deirassicura: “in. A maggio inizierà il nostro giro di concerti con un’orchestra vera e propria”.Perché nonostante lo slogan “andrà tutto bene” ai tempi del Covid, ci ritroviamo “nuovamente in n un mondo e una società impaurita immersa in conflitti sociali e guerre?Sarebbe una domanda adatta per un sociologo, quale non sono. Nel testo quella vastità di cui parlo si riferiscemia persona e non al contesto sociale.