Successo a Viareggio per la Giornata Zero Waste | focus su moda sostenibile

per il convegno che si è svolto ieri al mercato ittico per celebrare la", che quest’anno aveva come tema "Verso Rifiutinellae nel settore tessile". Un tema che ha messo in evidenza l’impatto ambientale e sociale del settore, promuovendo soluzioni sostenibili. Soddisfatto ovviamente il sindaco Giorgio Del Ghingaro. "La ‘internazionale rifiuti’ si è svolta non a caso a– esordisce il primo cittadino –. In quest’ultimo anno, infatti abbiamo realizzato una serie di iniziative che riguardano il mare, in particolare tutto il tema della riduzione delle micro-plastiche e tutti i temi della sostenibilità. Sono tanti anni che ormai insistiamo sulla strategia rifiuti, basata sul riuso, sul riciclo, sul riutilizzo, ma basata soprattutto su un’altra ‘R‘ importante, che è la ‘R’ della responsabilità, che devono avere i cittadini prima di tutto e in particolare, naturalmente, le istituzioni".