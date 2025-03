Quotidiano.net - Studenti, il Vaticano apre San Pietro all’IA

MINECRAFT EDUCATION LANCIA, in collaborazione con La Basilica di San, Città dele Microsoft, "Peter Is Here", una nuova esperienza di apprendimento interattivo all’interno della piattaforma Minecraft Education. Capitalizzando l’esperienza del progetto presentato a novembre La Basilica di San: AI-Enhanced Experience, Peter Is Here invita glia esplorare la storia della Basilica attraverso gli avvenimenti chiave, a cimentarsi in sfide di restauro e a scoprire il punto d’incontro tra patrimonio culturale e innovazione moderna. "Questa esperienza si propone di accompagnare glialla scoperta dell’affascinante e multiforme realtà spirituale, artistica e architettonica custodita nella Basilica di San, luogo in cui la fede di innumerevoli generazioni ha plasmato uno spazio di elevazione e dialogo tra l’umano e il divino", dice il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica papale di San, vicario generale di Sua Santità per la Città dele presidente della Fabbrica di San