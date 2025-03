Ilnapolista.it - Strano ma vero: la “maledetta” nuova pista di bob di Cortina è un capolavoro (Faz)

Ladi bob che asembrava non dovessero mai riuscire a costruire, non in tempo per le prossime Olimpiadi invernali, è un successone. Piace già a tutti gli addetti ai lavori, atleti compresi, scrive la Faz.“Il nuovo canale di ghiaccio è lungo 1.749 metri e presenta 17 curve. In totale, 60 atleti provenienti da dodici nazioni sono stati invitati ai primi test drive ufficiali per l’omologazione dal 24 al 30 marzo. Oltre agli atleti dell’Italia ospitante e di altre nove nazioni, tra i selezionati c’era anche Max Langenhahn dalla Turingia. Le prove hanno riguardato principalmente il sistema di ghiaccio che, secondo gli atleti, ha svolto in modo impeccabile le sue funzioni”.“Quasi tutti gli atleti si sono dichiarati molto soddisfatti e addirittura entusiasti della, nonostante questa attraversasse un cantiere edile.