Anteprima24.it - Strade groviera, dal nuovo anno al bilancio: sarà la volta buona?

Tempo di lettura: 2 minutiSono mesi, anzi anni, che attraverso queste colonne denunciamo lo stato di assoluta impraticabilità dellecittadine, con casi ai limiti della sicurezza stradale, come via Guido Dorso (LEGGI QUI) ma gli esempi si spendono in ogni angolo della città ( LEGGI QUI)Nelle ultime settimane con le condizioni meteorologiche che non vogliono saperne di lasciar spazio alla primavera, seppur da calendario è gia cominciata, lecontinuano a sgretolarsi diventando sempre più pericolo per gli automobilisti e in generale per la pubblica incolumitàE proprio il caso di via Dorso da giorni è diventato oggetto di altri servizi giornalisti, sino anche a finire su profili Facebook di satira.E così ecco che questa mattina dal Comune di Avellino arriva un comunicato stampa (LEGGI QUI) attraverso il quale il sindaco Laura Nargi ci tiene a rassicurare i suoi concittadini e promette che con l’approvazione del( seduta prevista a metà aprile) verrfinalmente impegnati i fondi per lavori di manutenzione straordinaria “che non potevano essere operati senza la necessaria dotazione finanziaria.