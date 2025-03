Laverita.info - Strade e parchi «occupati» dalle feste di fine Ramadan. I quartieri, invasi, in rivolta

Milano si fa moschea a cielo aperto, a Torino va in scena un corteo pro Pal. A Prato musulmani ospitati in convento. Ora i residenti si sentono sempre più in minoranza.