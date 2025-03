Ilrestodelcarlino.it - Stop Fabriano, vince Montecatini. Dopo cinque vittorie consecutive arriva la sconfitta per la Ristopro

FABO74 Riro71 FABO HERONS: Trapani 11, Chiera 20, Kupstas 6, Arrigoni 11, Sgobba 3; Dell’Uomo 9, Giannozzi ne, Natali 7, Benites Vicente ne, Rattazzi ne, Aminti ne, Paesano 7. All. Barsotti RIRO: Pierotti 19, Centanni 8, Gnecchi 5, Scanzi 14, Molinaro 15; Pisano 8, Ottoni ne, Dri ne, Hadzic ne, Carta 2, Scandiuzzi ne. All. Niccolai Arbitri: Silvestri e Di Gennaro di Roma Parziali: 14-17 42-30 58-48 74-71 LUCCAsi interrompe la marcia della Rirodalla Fabo Herons74-71.gioca un buon primo periodo, dove si fa valere a livello difensivo andando al riposo del 10’ in vantaggio sul 14-17. Permane l’equilibrio e al 15’ Chiera fissa un nuovo pareggio a quota 25. È l’esterno toscano a favorire il break della Fabo Herons: ripetuti canestri di Chiera, da fuori, da due, dalla lunetta eavanti sensibilmente sul 42-30.