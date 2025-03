Quifinanza.it - Stipendi italiani troppo bassi, ci sono 5 rimedi anti-inflazione

Un recente report dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) indica numeri e percentuali che non fanno dormire sonni tranquilli all’Italia. Nel periodo 2008/2024, infatti, i salari dei lavoratorihanno perso l’8,7% del loro potere d’acquisto. Un piccolo sussulto, in verità, c’è stato nel 2024, con una crescita media delle retribuzioni pari al 2,3%, controbilanciata però da due anni di cali consecutivi, pari al 3,2% nel 2022 e al 3,3% nel 2023.Una complessiva diminuzione che preoccupa e che stona con l’incognitae con il carovita percepibile nei supermercati e nei negozi: conflitti internazionali, crisi finanziaria e dell’energia, con appesmento dei costi delle bollette, diffusione di attività lavorative non stabili e mancato o tardivo rinnovo dei contratti collettivialcuni dei fattori che hanno influito su un dato percentuale, che rende il nostro Paese fanalino di coda tra le economie evolute del G20.